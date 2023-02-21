Гульнафиз
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кабылова Галимзада Мухаметгалиева
Отец ребёнка: Кабылов Мухаметгали Матеев
Рождение ребёнка
03.09.1858
Сын: Кабылов Мухаметхафиз Мухаметгалиев
Отец ребёнка: Кабылов Мухаметгали Матеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно