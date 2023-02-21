Гульнафиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульнафиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кабылова Галимзада Мухаметгалиева

Отец ребёнка: Кабылов Мухаметгали Матеев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1858

Сын: Кабылов Мухаметхафиз Мухаметгалиев

Отец ребёнка: Кабылов Мухаметгали Матеев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабылов Мухаметгали Матеев

Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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