Актанова Любовь Сапаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАктанова Любовь Сапаровна

Актанова Любовь Сапаровна

avatar

Место рождения

Россия Новосибирская обл п Козловск Барабинского района

Дата рождения

19.04.1958

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1958

Отец: Актанов Сапар Нургазинович

Мать: Вострова Анастасия Дмитриевна

Россия Новосибирская обл п Козловск Барабинского района
Работа или профессия
Около 1977
Россия, Новосибирская область Барабинского района Красный яр
продавец
Бракосочетание
12.06.1982

Муж: Румянцев Александр Вячеславович

Кармышак, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1982 по 2013
Абакумово, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
продавец
Рождение ребёнка
24.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Румянцев Александр Вячеславович

Абакумово, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close