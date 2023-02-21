Актанова Любовь Сапаровна
Место рожденияРоссия Новосибирская обл п Козловск Барабинского района
Дата рождения19.04.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1958
Россия Новосибирская обл п Козловск Барабинского района
Работа или профессия
Около 1977
Россия, Новосибирская область Барабинского района Красный яр
продавец
Бракосочетание
12.06.1982
Кармышак, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1982 по 2013
продавец
Рождение ребёнка
24.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Румянцев Александр Вячеславович