Алаева Дарья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаева Дарья Спиридоновна

Место рождения

Горицы, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Горицы, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Алаев Федор Павлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Алаев Федор Павлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.07.1773

Дочь: Марина Федоровна

Отец ребёнка: Алаев Федор Павлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.04.1784

Сын: Алаев Василий Федорович

Отец ребёнка: Алаев Федор Павлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.1785

Сын: Алаев Степан Федорович

Отец ребёнка: Алаев Федор Павлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаев Федор Павлович

Смерть
До 1816
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