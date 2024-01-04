Алаева Дарья Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Алаев Федор Павлович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Алаев Федор Павлович
Рождение ребёнка
11.07.1773
Дочь: Марина Федоровна
Отец ребёнка: Алаев Федор Павлович
Рождение ребёнка
02.04.1784
Отец ребёнка: Алаев Федор Павлович
Рождение ребёнка
29.07.1785
Отец ребёнка: Алаев Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алаев Федор Павлович
Смерть
До 1816