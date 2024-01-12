Черниговская Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1973
Сын: Черниговский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Черниговский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1975
Сын: Черниговский Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Черниговский Владимир Иванович