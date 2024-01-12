Черниговская Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черниговская Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1973

Сын: Черниговский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Черниговский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1975

Сын: Черниговский Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Черниговский Владимир Иванович

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