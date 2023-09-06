Кадурова ((?) Куркина) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадурова ((?) Куркина) Евдокия Ефимовна

Кадурова ((?) Куркина) Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1827 по 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1827 по 1828

Отец: (?) Куркин Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1847

Сын: Кадуров (шикуткин) Яков Петрович

Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович

Рождение ребёнка
С 1848 по 1852

Сын: Кадуров (шикуткин) Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович

Рождение ребёнка
С 1849 по 1850

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович

Рождение ребёнка
09.10.1855

Сын: Кадуров (шикуткин) Филипп Петрович

Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович

Рождение ребёнка
27.03.1860

Сын: Кадуров (шикуткин) Илларион Петрович

Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович

Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Кадуров (шикуткин) Еремей (Иеремей) Петрович

Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юстина (Густина) Петровна

Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close