Кадурова ((?) Куркина) Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1827 по 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
С 1827 по 1828
Отец: (?) Куркин Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1847
Сын: Кадуров (шикуткин) Яков Петрович
Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович
Рождение ребёнка
С 1848 по 1852
Сын: Кадуров (шикуткин) Иоанн Петрович
Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович
Рождение ребёнка
С 1849 по 1850
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович
Рождение ребёнка
09.10.1855
Сын: Кадуров (шикуткин) Филипп Петрович
Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1860
Сын: Кадуров (шикуткин) Илларион Петрович
Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович
Рождение ребёнка
До 1860
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юстина (Густина) Петровна
Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно