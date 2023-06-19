Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1849 ст.

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Опочно, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1852 ст.

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Опочно, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1859 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Опочно, Порховский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Опочно, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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