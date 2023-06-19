Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1849 ст.
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.01.1852 ст.
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.02.1859 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно