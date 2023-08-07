Акулина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Никитична

Акулина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Никита Васильевич

Мать: Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Евстифеевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Евстифеевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Евстифеевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иуда Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Евстифеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Евстифеевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close