Акулина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Никита Васильевич
Мать: Матрена Даниловна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Евстифеевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Евстифеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Евстифеевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иуда Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Евстифеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Евстифеевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно