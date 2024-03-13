Sack Edward
Место рожденияPleasant Hill Township, Ellis, Kansas, United States
Дата рождения1920
Дата смерти24.08.1964
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Sack Stephan
Мать: Sack Barbara
Pleasant Hill Township, Ellis, Kansas, United States
Место жительства
1930
Pleasant Hill, Ellis, Kansas
Место жительства
Неизвестно
Ellis, Kansas, United States
Смерть
24.08.1964
SAN JOAQUIN