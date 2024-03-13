Sack Edward — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sack Edward

Место рождения

Pleasant Hill Township, Ellis, Kansas, United States

Дата рождения

1920

Дата смерти

24.08.1964

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Sack Stephan

Мать: Sack Barbara

Pleasant Hill Township, Ellis, Kansas, United States
Место жительства
1930
Pleasant Hill, Ellis, Kansas
Место жительства
Неизвестно
Ellis, Kansas, United States
Смерть
24.08.1964
SAN JOAQUIN
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