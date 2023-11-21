Рыбак Федот Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1915 ст.
Мать ребёнка: Рыбак Матрена Ивановна
Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбак Матрена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Смерть
Неизвестно