Рыбак Федот Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбак Федот Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1915 ст.

Сын: Рыбак Михаил Федотович

Мать ребёнка: Рыбак Матрена Ивановна

Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбак Матрена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Смерть
Неизвестно
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