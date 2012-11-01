Василюк Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения28.10.1959
Дата смерти?.11.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1987
Дочь: Василюк Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Василюк Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василюк Елена Ивановна
Смерть
?.11.2012
Проживал в г. Северо-Курильск с 1980 года по 2012. Работал на Базе Сейнерного флота, на рыбодобывающее судно "Капитан Огурцов", траулер МРТК 0717 в должности старшего механика