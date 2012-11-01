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Василюк Александр Викторович

Место рождения

Солнечный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

28.10.1959

Дата смерти

?.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Солнечный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.11.1987

Дочь: Василюк Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Василюк Елена Ивановна

Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василюк Елена Ивановна

Смерть
?.11.2012
Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Проживал в г. Северо-Курильск с 1980 года по 2012. Работал на Базе Сейнерного флота, на рыбодобывающее судно "Капитан Огурцов", траулер МРТК 0717 в должности старшего механика
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