Доронин Дмитрий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронин Дмитрий Игнатьевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

08.11.1913

Дата смерти

08.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1913

Отец: Доронин Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Панина) Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
15.09.1936

Дочь: (Доронина) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: (Панина) Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
23.03.1939

Дочь: Шараухова (Шараухова (Доронина)) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: (Панина) Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
25.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Панина) Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
16.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Панина) Наталья Максимовна

Морсово, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Панина) Наталья Максимовна

Морсово, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
08.12.1993

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