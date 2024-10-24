Доронин Дмитрий Игнатьевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.11.1913
Дата смерти08.12.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1913
Отец: Доронин Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1936
Дочь: (Доронина) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: (Панина) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
23.03.1939
Дочь: Шараухова (Шараухова (Доронина)) Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: (Панина) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
25.08.1946
Рождение ребёнка
16.09.1949
Рождение ребёнка
16.03.1956
Смерть
08.12.1993