Янцен Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1950
Дата смерти18.09.2020
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1950
Отец: Янцен Иван Иванович
Мать: Эмма Карловна
Рождение ребёнка
27.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
25.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.09.2020
Уфа, Россия
Причина смерти: Болезнь