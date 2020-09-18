Янцен Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янцен Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1950

Дата смерти

18.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1950

Отец: Янцен Иван Иванович

Мать: Эмма Карловна

Рождение ребёнка
27.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
25.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.09.2020
Уфа, Россия
Причина смерти: Болезнь
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