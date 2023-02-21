Беханов Кудай-Бердей (Худайберды) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беханов Кудай-Бердей (Худайберды)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беханов Ханубек

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беханов Кутай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беханов Мурат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беханов Касим

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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