Беханов Кудай-Бердей (Худайберды)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беханов Ханубек
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беханов Кутай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беханов Мурат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беханов Касим
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно