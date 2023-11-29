Калинина Мария Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Калинина Рима Николаевна
Отец ребёнка: Калинин Николай Сидорович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Калинин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Калинин Николай Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно