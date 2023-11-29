Калинина Мария Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Мария Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1870 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Калинина Анисья Максимовна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Калинина Рима Николаевна

Отец ребёнка: Калинин Николай Сидорович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Калинин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Калинин Николай Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Николай Сидорович

Смерть
Неизвестно
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