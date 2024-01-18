Тасалова Любовь Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тасалова Любовь Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тасалов Артемий Владимирович

Отец ребёнка: Тасалов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тасалов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Тасалов Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тасалов Владимир Ильич

Смерть
Неизвестно
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