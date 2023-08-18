Суднев Василий Герасимов
Место рождениядер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1682
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1682
дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Суднев Семен (мл) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Суднев Лаврентий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758