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Суднев Василий Герасимов

Место рождения

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Суднев (суднишников) Герасим Федосеев

Мать: Суднева Татьяна

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Суднев Семен Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Суднев Семен (мл) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Суднев Лаврентий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1758
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
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