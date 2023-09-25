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Мартынова (Вокуева) Ирина Николаевна
Мартынова (Вокуева) Ирина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.11.?
Пол
Женский
Отец
Вокуев Николай Максимович
1949 г.р.
Мать
Вокуева Ольга Васильевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
13.11.?
Отец:
Вокуев Николай Максимович
Мать:
Вокуева Ольга Васильевна
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