Юнаков Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнаков Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1970

Отец: Юнаков Николай Иванович

Мать: Юнакова Любовь

Рождение ребёнка
09.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юнакова Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнаков Никита Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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