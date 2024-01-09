Голубев Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарских Мария Николаевна
Мать ребёнка: Голубева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голубева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Голубева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Голубева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Надежда
Мать ребёнка: Голубева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туманова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Голубева Александра Тимофеевна
Смерть
Неизвестно