Голубев Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарских Мария Николаевна

Мать ребёнка: Голубева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Лев Николаевич

Мать ребёнка: Голубева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Голубева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Голубева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Надежда

Мать ребёнка: Голубева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туманова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Голубева Александра Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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