Шмелев Петр Архипович
Место рождения
Дата рождения24.06.1853
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1853
Отец: Шмелев Архип Алексеевич
Мать: Шмелева Евдокия Исаевна
Рождение ребёнка
28.11.1875
Сын: Шмелев Степан (Стефан) Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шмелев Иосиф (Осип) Петрович
Мать ребёнка: Шмелева N2 N2
Рождение ребёнка
После 1880
Дочь: Морина Мария Петровна
Мать ребёнка: Шмелева N2 N2
Рождение ребёнка
После 1880
Дочь: Ия Петровна
Мать ребёнка: Шмелева N2 N2
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Шмелева N2 N2
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Шмелева N2 N2
Работа или профессия
Неизвестно
С 1870 - писарь окружного казначейства, 1877- участник русско-турецкой войны, в 1900-х - почетный станичный судья ст. Нижне-Чирская. Писарь станично
Смерть
После 1911