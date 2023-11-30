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Шмелев Петр Архипович

Место рождения

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

24.06.1853

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1853

Отец: Шмелев Архип Алексеевич

Мать: Шмелева Евдокия Исаевна

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.11.1875

Сын: Шмелев Степан (Стефан) Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Шмелев Иосиф (Осип) Петрович

Мать ребёнка: Шмелева N2 N2

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
После 1880

Дочь: Морина Мария Петровна

Мать ребёнка: Шмелева N2 N2

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
После 1880

Дочь: Ия Петровна

Мать ребёнка: Шмелева N2 N2

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Шмелев Павел Петрович

Мать ребёнка: Шмелева N2 N2

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Шмелев Николай Петрович

Мать ребёнка: Шмелева N2 N2

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
Неизвестно
С 1870 - писарь окружного казначейства, 1877- участник русско-турецкой войны, в 1900-х - почетный станичный судья ст. Нижне-Чирская. Писарь станично
Смерть
После 1911
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