Шлит (Задорожная) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлит (Задорожная) Юлия

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Место рождения

Знаменка, Кіровоградська область

Дата рождения

01.11.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1925

Отец: Задорожный Иван

Мать: ?

Знаменка, Кіровоградська область
Военная служба
Около 1943
Сержант медицинской службы
Рождение ребёнка
18.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлит Семен Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлит Семен Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлит Семен Иосифович

Смерть
Неизвестно
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