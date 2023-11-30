Шлит (Задорожная) Юлия
Место рождения
Дата рождения01.11.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1925
Отец: Задорожный Иван
Мать: ?
Военная служба
Около 1943
Сержант медицинской службы
Рождение ребёнка
18.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шлит Семен Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шлит Семен Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлит Семен Иосифович
Смерть
Неизвестно