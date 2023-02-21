Саламов Наял Анчинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламов Наял Анчинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саламов Аҥчы

Мать: Саламова -

Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
29.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Рождение ребёнка
16.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Рождение ребёнка
07.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Рождение ребёнка
05.06.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламов Алексей

Мать ребёнка: не указана

Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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