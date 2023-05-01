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Науменко Игорь Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1993

Сын: Науменко Василий Игоревич

Мать ребёнка: Науменко Елена Валерьевна

Рождение ребёнка
27.07.2004

Сын: Науменко Владислав Игоревич

Мать ребёнка: Науменко Елена Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науменко Елена Валерьевна

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