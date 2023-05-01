Науменко Игорь Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1993
Сын: Науменко Василий Игоревич
Мать ребёнка: Науменко Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
27.07.2004
Сын: Науменко Владислав Игоревич
Мать ребёнка: Науменко Елена Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно