Пономарева (Байбакова) Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1854 и 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1854 и 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1875
Рождение ребёнка
17.05.1876
Сын: Пономарев Александр Павлович
Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879
Сын: Пономарев Михаил Павлович
Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
01.03.1884
Сын: Пономарев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
15.04.1885
Дочь: (Пономарева) Александра Павловна
Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.1887
Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич
Смерть
Неизвестно