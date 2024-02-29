Пономарева (Байбакова) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева (Байбакова) Параскева Алексеевна

Пономарева (Байбакова) Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1854 и 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1854 и 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.01.1875

Муж: Пономарев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
17.05.1876

Сын: Пономарев Александр Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879

Сын: Пономарев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1884

Сын: Пономарев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.04.1885

Дочь: (Пономарева) Александра Павловна

Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1887

Сын: Пономарев Иван Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.