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Мурзакова Галина Васильевна

Место рождения

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Мурзаков Василий Ефимович

Мать: Кудряшова Клавдия Давыдовна

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает в Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1980

Сын: Поляков Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Поляков Геннадий Александрович

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает в городе Москва.
Рождение ребёнка
1982

Дочь: Полякова Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Поляков Геннадий Александрович

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает к городе Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Геннадий Александрович

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Скрыто настройками приватности

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