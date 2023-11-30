Керус Леонид Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керус Леонид Васильевич

Место рождения

Дворище, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

07.03.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Дворище, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
03.10.1971

Дочь: Сущенко Мария Леонидовна

Мать ребёнка: Керус Мальвина Александровна

Дубровица, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Глуша, Бобруйский район, Могилёвская область
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