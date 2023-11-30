Керус Леонид Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1971
Дочь: Сущенко Мария Леонидовна
Мать ребёнка: Керус Мальвина Александровна
Дубровица, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Глуша, Бобруйский район, Могилёвская область