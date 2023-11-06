Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пырх Прасковья Емельяновна
Пырх Прасковья Емельяновна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1910
Пол
Женский
Отец
Пырх Емельян
Мать
?
Муж
?
Дети
?
Добавил:
АД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1910
Отец:
Пырх Емельян
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Отец ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия