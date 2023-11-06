Пырх Прасковья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырх Прасковья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1910

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1910

Отец: Пырх Емельян

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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