Полушкин Андрей Евгениевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1983
Отец: Полушкин Евгений
Рождение ребёнка
14.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крепышева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
14.07.2008
Дочь: Полушкина Полина Андреевна
Мать ребёнка: Крепышева Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно