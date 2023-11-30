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Полушкин Андрей Евгениевич

Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

10.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1983

Отец: Полушкин Евгений

Мать: Зайцева Галина Владимировна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крепышева Татьяна Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.07.2008

Дочь: Полушкина Полина Андреевна

Мать ребёнка: Крепышева Татьяна Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крепышева Татьяна Николаевна

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