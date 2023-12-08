Бестенев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бестенев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берсенев ?

Мать ребёнка: Бестенёва (берсенева) Аполлинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бестенев Василий

Мать ребёнка: Бестенёва (берсенева) Аполлинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Бестенёва (берсенева) Аполлинария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бестенёва (берсенева) Аполлинария

Смерть
Неизвестно
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