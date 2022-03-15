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Иванов Артемий Андреевич
Иванов Артемий Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.2022
Пол
Мужской
Отец
Иванов Андрей Евгеньевич
Мать
Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2022
Отец:
Иванов Андрей Евгеньевич
Мать:
Анна
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