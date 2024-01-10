Асатурян Барсег Ваганович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асатурян Барсег Ваганович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

25.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Асатурян Ваган Габриелевич

Мать: Нахатакян Айкануш

Рождение ребёнка
1937

Сын: Асатурян Карлен Барсегович

Мать ребёнка: Казарян Чино

Рождение ребёнка
10.09.1946

Сын: Асатурян Роберт Барсегович

Мать ребёнка: Казарян Чино

Рождение ребёнка
23.06.1952

Дочь: Асатурян Айкануш Барсеговна

Мать ребёнка: Казарян Чино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асатурян Георгий (Жора) Барсегович

Мать ребёнка: Казарян Чино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асатурян Кимик Барсегович

Мать ребёнка: Казарян Чино

Смерть
25.06.1983
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