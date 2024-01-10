Асатурян Барсег Ваганович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти25.06.1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Асатурян Ваган Габриелевич
Мать: Нахатакян Айкануш
Рождение ребёнка
1937
Сын: Асатурян Карлен Барсегович
Мать ребёнка: Казарян Чино
Рождение ребёнка
10.09.1946
Сын: Асатурян Роберт Барсегович
Мать ребёнка: Казарян Чино
Рождение ребёнка
23.06.1952
Дочь: Асатурян Айкануш Барсеговна
Мать ребёнка: Казарян Чино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асатурян Георгий (Жора) Барсегович
Мать ребёнка: Казарян Чино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асатурян Кимик Барсегович
Мать ребёнка: Казарян Чино
Смерть
25.06.1983