Лагуткин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полежаева Федосия
Мать ребёнка: Лагуткина Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагуткин Петр
Мать ребёнка: Лагуткина Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагуткин Павел
Мать ребёнка: Лагуткина Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагуткин Иван
Мать ребёнка: Лагуткина Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагуткин Георгий
Мать ребёнка: Лагуткина Пелагея Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно