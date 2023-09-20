Лагуткин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛагуткин Андрей

Лагуткин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полежаева Федосия

Мать ребёнка: Лагуткина Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагуткин Петр

Мать ребёнка: Лагуткина Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагуткин Павел

Мать ребёнка: Лагуткина Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагуткин Иван

Мать ребёнка: Лагуткина Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагуткин Георгий

Мать ребёнка: Лагуткина Пелагея Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагуткина Пелагея Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close