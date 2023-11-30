Скрябин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябин Владимир Михайлович

Скрябин Владимир Михайлович

Место рождения

Малая Крутишка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956

Отец: Скрябин Михаил Прокопьевич

Мать: Скрябина Екатерина Степановна

Малая Крутишка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скрябина Ольга Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1981

Дочь: Скрябина Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Скрябина Ольга Викторовна

Турма, Братский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Ольга Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close