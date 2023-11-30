Скрябин Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.01.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956
Рождение ребёнка
26.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скрябина Ольга Викторовна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1981
Дочь: Скрябина Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Скрябина Ольга Викторовна
Турма, Братский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно