Насибуллин Жафяр
Место рожденияс.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1939
с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
01.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мяликя
Смерть
Неизвестно