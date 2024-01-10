Насибуллин Жафяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНасибуллин Жафяр

Насибуллин Жафяр

Место рождения

с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Кадрия

Мать ребёнка: Мяликя

с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
01.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мяликя

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close