Константинов Петр Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Константинов Федор Петрович
Мать ребёнка: не указана
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Константинов Иван Петрович
Мать ребёнка: Константинова Ульяна Ивановна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Константинов Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Константинова Ульяна Ивановна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно