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Константинов Петр Ефимович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Константинов Федор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Константинов Иван Петрович

Мать ребёнка: Константинова Ульяна Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Константинов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Константинова Ульяна Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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