Шаклеина (Желнина) Ульяна Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеина (Желнина) Ульяна Якимова

Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Желнин Яким (Иоаким) Агафонов

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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