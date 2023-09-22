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Кор Сим
Кор Сим
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
165
Пол
Мужской
Отец
Кор Марно Король Корно
120 г.р.
Мать
Кор Янгиа Йонингова
140 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EK
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
165
Отец:
Кор Марно Король Корно
Мать:
Кор Янгиа Йонингова
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