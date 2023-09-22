Кор Сим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кор Сим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

165

Пол

Мужской

Отец

120 г.р.

Мать

140 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
165

Отец: Кор Марно Король Корно

Мать: Кор Янгиа Йонингова

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