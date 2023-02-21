Степанова Варвара Федоровна
Место рожденияКовно (ныне Канаус, Литва)
Дата рождения03.11.1894
Дата смерти20.05.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Ковно (ныне Канаус, Литва)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.05.1958