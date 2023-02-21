Степанова Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Варвара Федоровна

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Место рождения

Ковно (ныне Канаус, Литва)

Дата рождения

03.11.1894

Дата смерти

20.05.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковно (ныне Канаус, Литва)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.05.1958
Москва, город федерального значения Москва
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