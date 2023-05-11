Ярцева Устинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрцева Устинья Тимофеевна

Ярцева Устинья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ярцев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Ярцев Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярцева Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Ярцев Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярцева Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Ярцев Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярцева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ярцев Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ярцев Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярцева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ярцев Николай Ильич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close