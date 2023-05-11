Ярцева Устинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Ярцев Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярцева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Ярцев Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярцева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Ярцев Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярцева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ярцев Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ярцев Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярцева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ярцев Николай Ильич
Смерть
Неизвестно