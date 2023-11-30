Юдова Наталья Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения07.10.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Камбарка Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
19.08.1986
Дочь: Глухова Марина Александровна
Отец ребёнка: Глухов Александр Егорович
г. Камбарка Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
21.10.1989
Сын: Глухов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Глухов Александр Егорович