Юдова Наталья Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдова Наталья Вячеславовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.10.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
г. Камбарка Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
19.08.1986

Дочь: Глухова Марина Александровна

Отец ребёнка: Глухов Александр Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
г. Камбарка Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
21.10.1989

Сын: Глухов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Глухов Александр Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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