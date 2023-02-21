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Ефимович Алексей Владимирович
Ефимович Алексей Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.1979
Пол
Мужской
Отец
Ефимович Владимир Лукич
Мать
Ефимович (Кондратюк) Людмила Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1979
Отец:
Ефимович Владимир Лукич
Мать:
Ефимович Людмила Михайловна
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