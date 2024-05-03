Звонова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.05.1949
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.11.1951
Дочь: Дрёмина (Звонова) Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: не указан