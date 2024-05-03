Звонова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонов Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.05.1949

Сын: Звонов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.11.1951

Дочь: Дрёмина (Звонова) Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

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