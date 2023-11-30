Карбышев Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.10.1880
Дата смерти18.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1880
Место жительства
С 1898
Место жительства
С 1906
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Место жительства
С 1907
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1911
Место жительства
С 1923 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.02.1945
г. Маутхаузен, Германия