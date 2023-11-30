Карбышев Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карбышев Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

26.10.1880

Дата смерти

18.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1880
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1906
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Место жительства
С 1907
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1923 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.02.1945
г. Маутхаузен, Германия
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