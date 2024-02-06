Марфа Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдоким Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1877
Дочь: Крылова Анна Стефановна
Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович
Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1879
Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1883
Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1885
Сын: Крылов Василий Стефанович
Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1887
Дочь: Крылова Евдокея Стефановна
Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1889
Сын: Крылов Василий Стефанович
Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1894
Сын: Крылов Николай Стефанович
Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович
Смерть
Неизвестно