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Марфа Евдокимовна

Место рождения

Кишкино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдоким Иосифович

Мать: не указана

Кишкино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
08.12.1877

Дочь: Крылова Анна Стефановна

Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1879

Сын: Крылов Павел Стефанович

Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
13.06.1883

Сын: Крылов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1885

Сын: Крылов Василий Стефанович

Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1887

Дочь: Крылова Евдокея Стефановна

Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1889

Сын: Крылов Василий Стефанович

Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
30.04.1894

Сын: Крылов Николай Стефанович

Отец ребёнка: Крылов Стефан Иванович

Смерть
Неизвестно

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