Путинцев Савелий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1892 ст.
Сын: Путинцев Михаил Савельевич
Мать ребёнка: Егорова-Путинцева Екатерина Яковлевна
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно