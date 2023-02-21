Путинцев Савелий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинцев Савелий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1892 ст.

Сын: Путинцев Михаил Савельевич

Мать ребёнка: Егорова-Путинцева Екатерина Яковлевна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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