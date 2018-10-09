(Пресленева) Татьяна
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.06.1950
Дата смерти09.10.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
01.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.10.2018
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: Инсульт | Вологда
Похороны
Неизвестно
Пошехонское кладбище, г. Вологда
Пошехонское кладбище, г. Вологда