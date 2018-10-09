(Пресленева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пресленева) Татьяна

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.06.1950

Дата смерти

09.10.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
01.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.10.2018
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: Инсульт | Вологда
Похороны
Неизвестно
Пошехонское кладбище, г. Вологда
Пошехонское кладбище, г. Вологда
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