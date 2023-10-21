Сельков Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельков Дементий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сальков Федор Дементьевич

Мать ребёнка: Попова Зеновья

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Салькова Александра Дементьевна

Мать ребёнка: Попова Зеновья

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Салькова Анастасия Дементьевна

Мать ребёнка: Попова Зеновья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Зеновья

Смерть
Неизвестно
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