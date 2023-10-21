Сельков Дементий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сальков Федор Дементьевич
Мать ребёнка: Попова Зеновья
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Салькова Александра Дементьевна
Мать ребёнка: Попова Зеновья
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Салькова Анастасия Дементьевна
Мать ребёнка: Попова Зеновья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Зеновья
Смерть
Неизвестно