Уточкин Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУточкин Петр Егорович

Уточкин Петр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уточкин Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1925

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Уточкина Анастасия Матвеевна

Карагайский р-н Пермской области
Рождение ребёнка
08.01.1928

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Уточкина Анастасия Матвеевна

Уральская область, Пермский Округ, Карагайский район, д. Обухово
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close