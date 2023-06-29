Уточкин Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уточкин Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1925
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Уточкина Анастасия Матвеевна
Карагайский р-н Пермской области
Рождение ребёнка
08.01.1928
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Уточкина Анастасия Матвеевна
Уральская область, Пермский Округ, Карагайский район, д. Обухово
Смерть
Неизвестно