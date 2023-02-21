Гележе Борис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1953
Отец: Гележе Сергей Петрович
Мать: Гележе Анна Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1985
Сын: Гележе Константин Борисович
Мать ребёнка: Гележе Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
09.03.1990
Мать ребёнка: Гележе Елена Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гележе Елена Георгиевна