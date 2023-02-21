Гележе Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гележе Борис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1953

Отец: Гележе Сергей Петрович

Мать: Гележе Анна Васильевна

Рождение ребёнка
18.10.1985

Сын: Гележе Константин Борисович

Мать ребёнка: Гележе Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
09.03.1990

Сын: Гележе Павел Борисович

Мать ребёнка: Гележе Елена Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гележе Елена Георгиевна

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