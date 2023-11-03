Мантригин Степан Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти1769
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Мандрыгин Иван 1? Стефанов
Мать ребёнка: Мантригина Афимья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Мантригина Афимья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Мандрыгин Матвей Степанов
Мать ребёнка: Мантригина Афимья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Мантригина Афимья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Киселева Ирина Степанова
Мать ребёнка: Мантригина Афимья Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свияжина Фекла Степанова?
Мать ребёнка: Мантригина Афимья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
г. Туринска, д. Липовки, крестьянская дочь
Смерть
1769