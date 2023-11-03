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Мантригин Степан Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Мандрыгин Иван 1? Стефанов

Мать ребёнка: Мантригина Афимья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Мандрыгин Иван Стефанов

Мать ребёнка: Мантригина Афимья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Мандрыгин Матвей Степанов

Мать ребёнка: Мантригина Афимья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Мандрыгин Тарас Степанов

Мать ребёнка: Мантригина Афимья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Киселева Ирина Степанова

Мать ребёнка: Мантригина Афимья Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свияжина Фекла Степанова?

Мать ребёнка: Мантригина Афимья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мантригина Афимья Андреева

г. Туринска, д. Липовки, крестьянская дочь
Смерть
1769
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